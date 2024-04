WWE Tag Team Championships | annunciate nuove cinture e i nuovi sfidanti

WWE: Rivelati i nuovi WWE Tag Team Championships (FOTO) - Nel corso dell'ultimo SmackDown, Triple H ha rivelato i nuovi WWE Tag Team Championships in possesso di Austin Theory e Grayson Waller ...spaziowrestling

The Bloodline Brutalize Kevin Owens, New QR Code Appears, Street Profits Earn Title Shot - On Friday night’s episode of WWE SmackDown, a new glitch occurred when a QR code was displayed during Triple H’s entrance to introduce the new WWE Tag Team Championships. Upon scanning the QR code, ...ewrestlingnews

WWE: Per AJ Styles rivincita e title shot, sarà lui il primo a sfidare Cody Rhodes - Questa notte, a SmackDown, Cody Rhodes ha conosciuto chi sarà il suo primo sfidante, con il match che si terrà a Backlash tra due settimane in Francia. Il nome del #1 contender è uscito fuori dal matc ...zonawrestling