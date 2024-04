Barcellona | Yamal e Cubarsì nella storia | doppio record nella formazione di Xavi contro il PSG

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ilsceso oggi in campoil Paris Saint-Germain al Parco dei Principi,sfida valida per i quarti di finale di Champions...

Raphinha porta in vantaggio il Barcellona in casa del PSG, ecco le immagini del gol! – VIDEO - Il Barcellona sblocca la gara del Parco dei Principi contro il PSG. Al 37’ grande giocata di Lewandowski sulla trequarti che allarga su Yamal. Il 17enne crossa d’esterno in area, Donnarumma prova ad a ...generationsport

PSG-Barcellona, il risultato in diretta LIVE - Ennesimo record per Carlo Ancelotti che nell'andata dei quarti di finale paraggiata per 3-3 contro il Manchester City al Bernabeu ha festeggiato la panchina numero 200 in Champions League.sport.sky

Psg-Barcellona in campo | DIRETTA - Il Psg di Luis Enrique sfida il Barcellona di Xavi nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Segui la diretta della partita del Parco dei Principi ...ilgiornale