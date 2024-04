(Di mercoledì 17 aprile 2024)perde la testa durante-PSG. Frasi egravi nei confronti di arbitro e quarto uomo per le decisioni prese dal direttore di grave. In realtà il fischietto rumeno è stato impeccabile.

Xavi totalmente fuori controllo con l’arbitro di Barcellona-PSG: insulti e volgarità, ma aveva torto - Xavi perde la testa durante Barcellona-PSG. Frasi e insulti gravi nei confronti di arbitro e quarto uomo per le decisioni prese dal direttore di grave ...fanpage

Calcio: Psg. Luis Enrique 'Spero Xavi resti al Barcellona a lungo' - Il Psg batte 4-1 il Barcellona nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League e conquista la qualificazione alla semifinale. Una partita ricca di emozioni in cui succede di tutto: apre ...informazione

Calcio, Champions League: Borussia Dortmund e PSG in semifinale. Atletico Madrid e Barcellona eliminate. Grande delusione per Simeone e Xavi - Calcio, Champions League: Borussia Dortmund e PSG in semifinale. Atletico Madrid e Barcellona eliminate. Grande delusione per Simeone e Xavi ...news.superscommesse