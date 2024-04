Convocati Barcellona - la lista di Xavi contro il Real Madrid

La lista dei convocati di Xavi per Barcellona -PSG, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League Il Barcellona ha diramato la lista dei convocati per il ritorno dei quarti di finale ... (calcionews24)

Ultima Chiamata per il Barcellona: Clasico Decisivo per la Liga - Il Clasico di stasera potrebbe essere il momento cruciale per il destino della Liga, e il Barcellona si trova di fronte alla sua ultima chiamata per rimanere ...footballnews24

I residenti delle isole Canarie si ribellano al turismo di massa - Nel 2023 le Canarie hanno registrato il numero più alto di arrivi turistici in Spagna, 13,9 milioni di persone, rispetto a una popolazione residente di 2,2 milioni che ha registrato i tassi più ...ansa

Le Canarie si mobilitano contro il turismo di massa. Manifestazioni anche a Barcellona, Amsterdam, Londra e Berlino - Canarias tiene un limite, le Canarie hanno un limite. A gridarlo decine di migliaia di residenti nelle otto isole dell’arcipelago che sabato 20 aprile hanno inscenato mobilitazioni simultanee, a parti ...informazione