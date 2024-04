Maneskin? Cos’è un detersivo? Uno dei più grandi chitarristi rock gela la band italiana Mai sentiti… VIDEO

(Di giovedì 18 aprile 2024) E’ uno dei piùdell’era moderna. I suoi dischi e le sue canzoni hanno accompagnato intere generazioni, sospese fra atmosfere, una chitarra con influenze dal jazz al blues e una voce inconfondibile. Stiamo parlando di Mark Knopfler, che a 74 anni suonati è tornato in studio e ha prodotto un nuovo album – “One Deep River” – che tutti attendono con impazienza e curiosità. “Le carriere musicali diventano sempre più corte, durano due anni…”, ha detto Knopfler, fortemente critico con lo sfruttamento dei giovani artisti da parte delle major. che ormai promuovono quasi solo prodotti usa e getta. E anche contro certe reunion forzate di vecchi gruppi, a cominciare dal suo. “Io di sicuro non riformerò i Dire Straits, mi è piaciuto esserne parte e sono felice che ci siano stati” afferma convinto. “Ma ...

Dove Cameron , nota in Italia soprattutto per essere la fidanzata di Damiano dei Maneskin, è un’attrice e cantante molto popolare negli Stati Uniti. Esploriamo la sua carriera e la sua vita privata ... (nonsolo.tv)

Bruxelles è intenzionata a scommettere sulle celebrità musicali internazionali per favorire l'affluenza dei ragazzi. Tra le ipotesi anche azioni d'impatto per spingere gli elettori a recarsi alle ... (ilgiornale)

È finito il trend positivo dei Måneskin Un miliardo di stream per "I wanna be your slave", ma a nessuno importa: ecco perché: Ma a cos'è dovuta questa disaffezione della stampa (e dei fan) di Maria Francesca Troisi I Måneskin . Un fenomeno tanto chiacchierato e da così tanto tempo, che mettendo assieme tutto quel che ...

Anche Fedez al Coachella 2024: che cos'è, quando inizia e dove vedere il Festival: Coachella: cos'è e cosa significa Tutto pronto per Coachella 2024 : il Festival musicale più importante degli Stati Uniti, probabilmente del mondo, è pronto a riprendere vita. Festival musicale sì, ma se vi ...