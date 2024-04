Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 aprile 2024)DEL 27 APRILE 2025 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA SULLA FLAMINIA ANCHE QUI TRAFFICO RALLENTATO DA GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI, IN DIREZIONE CENTRO SULLA CASSIA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE TRA OLGIATA E ISOLA FARNESE, NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREIZONEINFINE, LO SPORT NELLA CAPITALE CRESCE L’ATTESA PER L’INCONTRO DI QUESTA SERA ALL’OLIMPICO DALLE 20.45 LAOSPITA IL VERONA PER LA 34ESIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A COME DI CONSUETO, è ATTIVA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO NELL’AREA ...