Con il Brindisi retrocederà la perdente del playout Monopoli-Virtus Francavilla Fontana Calcio serie C girone C | ai playoff Taranto ed Audace Cerignola - il Foggia si ferm - Monopoli salvo

(Di sabato 27 aprile 2024) Perdendo a Potenza lanon è comunque retrocessa inD. La formazione salentina terzultima in classifica ha chiuso il campionato diC con sette punti di svantaggio nei confronti delquartultimo. La retrocessione sarà dunque stabilita nel(andata a).il Potenza al quintultimo posto in classifica, nientecon il Monterosi Tuscia che, penultimo con più di otto punti di svantaggio nei confronti dei lucani, retrocede direttamente. È matematicamente retrocesso da settimane ilultimo. Finito il campionato delche non ha centrato ...

Che bel pomeriggio per la Puglia in serie C. Benevento-Monopoli 0-1, Messina-Foggia 0-3, Virtus Francavilla Fontana-Monterosi Tuscia 2-0. In particolare da segnalare la tripletta di Millico del Foggia che grazie a due successi consecutivi è rientratov(a, quota 45 punti in classifica) in zona ... Continua a leggere>>

Brindisi-Virtus Francavilla sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale , orario e diretta streaming del match della trentaquattresima giornata del girone C di Serie C 2023 / 2024 . Derby pugliese delicatissimo allo stadio Fanuzzi: padroni di casa ultimissimi e ormai condannati alla ... Continua a leggere>>

Virtus Francavilla-Catania sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale , orario e diretta streaming del match valido per la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C 2023 / 2024 . Partita importantissima quella che si disputerà alla Nuovoarredo Arena: i pugliesi sono terzultimi e ... Continua a leggere>>

Ecco le informazioni relative alla data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Cerignola-Virtus Francavilla , match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . E’ tutto pronto per un derby pugliese che mette di fronte due squadre che hanno ambizioni e ... Continua a leggere>>

Virtus Francavilla-Juve Stabia sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale , orario e diretta streaming del match valido per la trentasettesima giornata del girone C di Serie C 2023 / 2024 . Allo stadio Nuovoarredo Arena i padroni di casa cercano punti per provare a giocare i playout e ... Continua a leggere>>

Potenza-Virtus Francavilla sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale , orario e diretta streaming del match valido per la trentottesima e ultima giornata del girone C di Serie C 2023 / 2024 . I lucani non sono ancora salvi ma hanno il destino nelle proprie mani con un successo, i ... Continua a leggere>>

DIRETTA/ Potenza Virtus francavilla video streaming tv: lucani ok in passato (27 aprile 2024, serie C) - La trasmissione della diretta Potenza Virtus francavilla sarà visibile sui canali di Sky o sulle piattaforme di streaming NOW TV e Sky GO per seguire la serie C anche lontano da casa. Diversamente, ...

Continua a leggere>>

Potenza – Virtus francavilla: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Potenza-Virtus francavilla di sabato 27 aprile in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentottesima e ultima giornata del Gir ...

Continua a leggere>>

TikiTaka francavilla-Bitonto, non plus ultra: al PalaPansini il replay della finale di Coppa Italia - È stata la finale scudetto e – neanche una settimana fa – è stata la finale di Coppa Italia di Genova 2024. In più, parliamo delle prime due forze del campionato. Tre indizi che fanno una prova ben pr ...

Continua a leggere>>