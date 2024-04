Ucraina - la Russia avanza | la mappa dell' offensiva Il Cremlino | Panico al front - dobbiamo approfittarne

Nell’ultime 24 l’esercito russo avrebbe bombardato la regione di Zaporizhzhia almeno 335 volte. Così riferisce Ukrinform, citando le parole su Telegram del capo dell’amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov. “Durante il giorno, gli occupanti hanno attaccato la regione di ...

Continua a leggere>>

(Adnkronos) – "Al momento, non ci sono le premesse per colloqui (con l'Ucraina, ndr)". Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, frena sull'ipotesi di un dialogo tra Mosca e Kiev per porre fine alla guerra iniziata oltre 2 anni fa con l'invasione ordinata da Vladimir Putin. "Tutti conoscono la ...

Continua a leggere>>

Kiev: "Colpiti impianti energetici in tre regioni". Mosca: "Abbattuti 68 droni su territori Krasnodar e Crimea" "Al momento, non ci sono le premesse per colloqui (con l'Ucraina, ndr)". Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, frena sull'ipotesi di un dialogo tra Mosca e Kiev per porre fine alla ...

Continua a leggere>>

(Adnkronos) – "Al momento, non ci sono le premesse per colloqui (con l'Ucraina, ndr)". Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, frena sull'ipotesi di un dialogo tra Mosca e Kiev per porre fine alla guerra iniziata oltre 2 anni fa con l'invasione ordinata da Vladimir Putin. "Tutti conoscono la ...

Continua a leggere>>

(Adnkronos) – La Cina aiuta la Russia nella guerra contro l'Ucraina. E gli Stati Uniti, se Pechino non cambierà rotta, sono pronti ad agire. E' il messaggio che il segretario di Stato americano, Antony Blinken, recapita nella sua visita in Cina. "La Russia avrebbe problemi a sostenere il suo ...

Continua a leggere>>