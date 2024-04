Ucraina - 335 attacchi su Zaporizhzhia nelle ultime 24 ore Raid anche su Mykolaiv Droni di Kiev sulla Russia

Mosca, 21 aprile 2024 – Le forze russe potrebbero intensificare gli attacchi sfruttando la finestra temporale prima dell'arrivo dei nuovi aiuti militari in Ucraina : lo scrive sul suo sito l'Istituto per lo studio della guerra (Isw) alla luce dell'approvazione di ieri alla Camera Usa del disegno di ... Continua a leggere>>

La regione di Zaporizhzhia , nel sud-est dell' Ucraina , ha subito ieri 390 attacchi delle forze russe, che hanno usato un totale di 124 droni : lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Ivan Fedorov, come riporta Ukrinform. "Durante il giorno, gli occupanti hanno

10.55 Attacco missili stico russo su Zaporizhzhia . Colpite infrastrutture industriali, ma non sono stati segnalati morti o feriti. Colpita anche un'infrastruttura a Odessa.Le forze ucraine sostengono di aver abbattuto 2 missili Kh-59/Kh-69 sul Mar Nero, e quelle russe di aver colpito la base aerea

Roma, 20 aprile 2024 - Probabilmente il destino dell' Ucraina sui decide oggi a Washington dove il Congresso voterà l'ok ai 61 miliardi di dollari di forniture militari a Kiev , bloccati da mesi dai repubblicani su invito di Donald Trump. Sarà una votazione decisiva per le sorti della Guerra , come

(Adnkronos) – I recenti attacchi alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina, stanno violando uno dei principi concordati per ridurre i rischi per la sicurezza della centrale, ha fatto sapere intanto dal canto suo il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia

