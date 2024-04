Ucraina - Russia | Operazione va avant - non ci sono ancora condizioni per colloqui

"Attualmente non ci sono i presupposti per colloqui con Kiev . L'operazione militare speciale continua": lo dichiara il Cremlino , citato dalla Tass. Continua a leggere>>

Sarah Innes è una 33enne di Edimburgo in Scozia che lavora come Parrucchiera. Un tratto caratteristico che la identifica sono i suoi brillanti capelli rosa che però non sono apprezzati proprio da tutti. Infatti durante un colloquio per un posto in un salone il suo datore di lavoro le ha detto, in ...

Continua a leggere>>