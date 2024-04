(Di venerdì 26 aprile 2024) (Adnkronos) – Lalanellacontro l'. E gli Stati Uniti, se Pechino non cambierà rotta, sono pronti ad agire. E' il messaggio che il segretario di Stato americano, Antony, recapita nella sua visita in. "Laavrebbe problemi a sostenere il suo assalto all'senza il sostegno della L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

cina-Usa: blinken, impegnati a rafforzare linee di comunicazione - Gli Stati Uniti sono impegnati a mantenere e "rafforzare" le linee di comunicazione in essere con la cina. Lo ha detto il segretario di ...

Ucraina-Russia, blinken: "cina aiuta Mosca in guerra" - blinken si sofferma anche sui rapporti tra cina e Teheran. Il segretario di Stato sollecita Pechino a sfruttare la sua influenza "per dissuadere l'Iran e i suoi proxy dall'allargamento del conflitto ...

blinken in cina: le turbolenze su Taiwan, Filippine, armi alla Russia ed economia - Come è andato il viaggio del segretario di Stato americano blinken in cina Difficile riuscire a rompere la partnership tra Pechino e Russia. Le turbolenze principali.

