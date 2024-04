Trent' anni dopo - Ayrton Senna è sempre qui

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 28 aprile 2024)è ancora qui.è in mezzo a noi. Nei nostri pensieri, nel nostro cuore. Nell’imperdibile mostra allestita al Mauto di Torino, sul grande pannello murale esposto a Imola dove il primo maggio verrà ricordato come tutti glialla variante del Tamburello, a due passi dalla statua che lo rappresenta e dove non mancano mai i fiori.è nei monologhi teatrali che vanno in scena in queste ore, come quello di Fabio Tavelli a San Marino, nei podcast, nelle fotografie che ci accompagnano in tante mostre in giro per l’Italia, anche a Siculiana in Sicilia da dove partì la sua trisnonna, nei libri ripubblicati per l’occasione o arrivati in libreria per la prima volta in queste settimane come “, la verità” di Franco Nugnes che ricostruisce il processo nei minimi ...