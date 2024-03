Una mostra ricorda Ayrton Senna a Imola trent’anni dopo

Ad un anno dalla scomparsa di Domenico Antinori , il 22enne morto in moto sulla via Braccianese a Manziana, che lavorava a Palazzo Doebbing , è stata allestita una mostra dedicata all'artista della ... (fanpage)

Era lei o non era lei a Windsor? Era una foto vecchia? In realtà la certezza è che nella foto fosse proprio Kate Middleton. Ma il gossip non si ferma mai e a essere finita al centro dell’attenzione ... (ilfattoquotidiano)