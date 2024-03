Ayrton Senna | 30 anni senza il campione Imola lo celebra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 11 marzo 2024), 11 maggio 2024 – Da trent’, il nome diè legato a quello di. Un’unione indissolubile, al punto che l’indimenticatobrasiliano, morto in un incidente alla curva del Tamburello durante il Gp del 1994, qui è ricordato da una piazza (quella di accesso all’Autodromo), da una statua (nel vicino parco delle Acque minerali) e da un grande murale sulla facciata del museo del circuito. E così il Comune, in collaborazione con la Regione, il ministero degli Esteri e l’Istituto, ha organizzato un cartellone di mostre, eventi sportivi e spettacoli in vista del trentennale del 1° maggio. Si parte il 21 marzo, giorno della nascita di, con l’inaugurazione della mostra ‘Magic’: 94 scatti dei ...