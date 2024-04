Trenta anni fa la morte di Ayrton Senna - il ricordo all' autodromo di Imola

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 23 aprile 2024) AGI - Il primo maggio ricorrera' il trentennale dalla scomparsa di, il grande pilota automobilistico brasiliano, piu' volte campione del mondo, morto nel 1994 in un tragico incidente al circuito di, durante il Gran premio di San Marino.si schianto' a forte velocita' contro un muretto dopo aver perso di fatto il controllo del mezzo a seguito della rottura del piantone dello sterzo nella curva del Tamburello. Nonostante i soccorsi tempestivi, le ferite al capo erano talmente profonde che non gli lasciarono scampo. La cittadina del bolognese e' pronta a ricordare il campione assieme a Roland Ratzenberger, anche lui scomparso dopo uno schianto fatale, con un ricco calendario di appuntamenti dal titolo '30 years'. L'sara' per l'occasione aperto al ...