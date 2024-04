Torre del Greco - sfondano i vetri dell’autobus e scappano | indagano i Carabinieri

63enne arrestato dai Carabinieri dopo aver tentato la fuga ma viene bloccato all’altezza di un cancello nel tentativo di scavalcare Era quasi in auto quando i Carabinieri lo hanno individuato. L’auto di un’altra persona, parcheggiata in via Cimaglia, Torre del Greco. C.A. 63enne di Castello ...

Continua a leggere>>

Tempo di lettura: < 1 minutoCadono calcinacci da un vecchio palazzo: ferita una donna. È accaduto a Torre del Greco, in via Piscopia, l’arteria che collega l’area commerciale a via Circumvallazione. Stando ad una prima ricostruzione delle forze dell’ordine (sul posto sono intervenuti agenti di ...

Continua a leggere>>

Controlli a Torre del Greco: identificate 117 persone e ispezionati 73 veicoli dagli agenti del Commissariato di Torre del Greco Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio ...

Continua a leggere>>

Trentaseiesimo turno di Serie C girone B e con il Cesena che già sta festeggiando la promozione in serie B alla Torres di Greco basta un punto per essere sicura del secondo posto in classifica. La sfida sul campo di un Arezzo affamato di punti non dovrebbe preoccupare più di tanto i sardi, che già ...

Continua a leggere>>

"tornare al Comunale è un’emozione bella e positiva. Sono stati tre anni della mia vita professionale e privata che ricordo con grande piacere. Ho ancora tanti amici in città a cominciare da Michele Bacis". Per Fabio Tocci la partita di domani sera rappresenta un tuffo nel passato. In amaranto ...

Continua a leggere>>