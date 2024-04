Torre del Greco - tenta furto auto e fugge attraverso condominio

(Di giovedì 25 aprile 2024) 63enne arrestato dai Carabinieri dopo averto la fuga ma viene bloccato all’altezza di un cancello neltivo di scavalcare Era quasi inquando i Carabinieri lo hanno individuato. L’di un’altra persona, parcheggiata in via Cimaglia,del. C.A. 63enne di Castello di Cisterna, non ha scelta. Deve abbandonare la Fiat 500X ere una fuga disperata. Addosso mantiene le chiavi utilizzate per forzare il veicolo, tra le tante anche una sorta di passe-partout. Il 63enne passaun, poi prova a scavalcare un cancello. E’ lì che i militari della sezione radiomobile corallina lo bloccano, attorno a loro decine di residenti affacciati ad assistere all’arresto. Sequestrati gli “attrezzi ...

Notte movimentata a Roma est, auto non si ferma al l’alt dei Carabinieri e fugge via a tutta velocità. Inseguimento , incidente e “botte da orbi” in strada: la cronaca dell’accaduto. Inseguimento a Roma est la scorsa notte – ...

Due auto incendiate a Olbia e Buddusò, indagano i carabinieri - Su entrambi gli episodi stanno indagando i carabinieri. A Olbia il numero delle macchine date alle fiamme continua a salire: ormai sono oltre 20 le auto distrutte dagli incendi.ansa

Rubava elettroutensili alle aziende: ladro incastrato grazie all'auto che utilizzava per i furti - Alcuni testimoni hanno segnalato che l'auto utilizzata dagli autori del furto era proprio la Lancia Delta in questione, fornendo ai carabinieri le fotografie del mezzo e delle persone sospettate, ...torinoggi

Torre del Greco: tenta il furto di un'auto e poi fugge attraverso un condominio. 63enne arrestato - Era quasi in auto quando i carabinieri lo hanno individuato. L’auto di un’altra persona, parcheggiata in via Cimaglia, Torre del Greco. Ciro Angelino, 63enne di Castello di Cisterna, non ha scelta.reportweb.tv