Cadono calcinacci da un palazzo - donna ferita a Torre del Greco

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoda un vecchiouna. È accaduto adel, in via Piscopia, l’arteria che collega l’area commerciale a via Circumvallazione. Stando ad una prima ricostruzione delle forze dell’ordine (sul posto sono intervenuti agenti di polizia municipale e vigili del fuoco) da uno stabile si sono staccati pezzi di intonaco e altri detriti proprio nel momento in cui sul luogo stava transitando una, per fortuna solo sfiorata dalla caduta di pietre. Accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Maresca, alla sfortunata protagonista sono state riscontrate alcune escoriazioni giudicate guaribili in tre giorni. L’area dove si è verificato il fatto è stata transennata e inibita al transito ...

Due persone sono state colpite da frammenti caduti dal Palazzo delle Poste , a Napoli; le loro condizioni non sono preoccupanti. Verifiche in corso.Continua a leggere

Como , 15 aprile 2024 – Intervento dei vigili del fuoco di Como oggi in via Garibaldi , in centro città , per mettere in sicurezza il tratto di strada all’altezza dell'hotel Posta, dove è avvenuto il ...

Campi Flegrei evacuate le scuole per il terremoto ma è un’esercitazione: simulata una scossa di 4.3 - Suor Rita e suor Viola coordinano i bambini, in cortile. Niente panico, ma bisogna lasciare le aule. C’è il terremoto: Cadono i calcinacci in via Rossini, problemi di dissesto anche in via vecchia San ...informazione

Cadono calcinacci dai portici di via XX Settembre, chiuso ai pedoni un tratto della via dello shopping di Genova - Polizia locale e vigili del fuoco sono intervenuti per bloccare il passaggio e mettere in sicurezza il soffitto che ha ceduto ...ilsecoloxix

Cadono calcinacci, pompieri al lavoro - ZEME. Intervento dei vigili del fuoco volontari di Robbio, oggi venerdì 19 intorno alle 10,30, in via Olivelli a Zeme. Da un caseggiato, già in passato interessato da crolli, c’è stato ancora un dista ...laprovinciapavese.gelocal