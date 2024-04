L’ex tecnico della Juniores e vice di Bacis oggi è il secondo di Greco alla Torres e torna per la prima volta al Comunale Il ritorno di Tocci | Secondo posto da blindare»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) "re alè un’emozione bella e positiva. Sono stati tre annimia vita professionale e privata che ricordo con grande piacere. Ho ancora tanti amici in città a cominciare da Michele". Per Fabiola partita di domani sera rappresenta un tuffo nel passato. In amaranto tre stagioni tra(condotta alle finali nazionali) esquadra dove è statodi. L’allenatore romano è attualmente ildisulla panchina. "Lunedì saranno 90’ aperti. Entrambe le formazioni hanno lo stesso atteggiamento: cercare di occupare la metà campo avversaria per fare gol - sottolinea - l’Arezzo è un’ottima ...