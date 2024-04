Classifica FIMI | Geolier e Ultimo ancora in vetta nei singoli - Tony Effe negli album Michele Bravi debutta alla #1 - Zalone e De Gregori alla #12

(Di sabato 20 aprile 2024)Nuova conferma peral vertice deidellarelativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 12 al 18 aprile 2024: L’Ultima Poesia si riconferma infatti al primo posto, così comein cima c’èIcon di. Ecco tutti gli aggiornamenti.– INella Top20 dei, come già anticipato,hanno riconfermato il primo posto della scora settimana con L’Ultima Poesia. Dopo di loro, sul podio, Come Un Tuono di Rose Villain feat. Guè (+1) e 100 messaggi di Lazza (+2). Stabile ...

I La Sad (Us, foto di Onofrio Petronella) E’ arrivata l’ora per Geolier e Ultimo di riprendersi il vertice dei singoli della Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 5 ... (davidemaggio)

I La Sad (Us, foto di Onofrio Petronella) E’ arrivata l’ora per Geolier e Ultimo di riprendersi il vertice dei singoli della Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 5 ... (davidemaggio)

Ghali e la coppia Geolier-Ultimo: ecco i re delle classifiche della settimana - “Casa mia” è, dopo Sanremo, il brano più trasmesso; “L’ultima poesia”, invece, conquista la graduatoria delle vendite negli ultimi 7 giorni. Ritroveremo Ghali, Geolier e Ultimo anche a RADIO ITALIA ...radioitalia

Tony Effe saldo in vetta alla hit parade, Knopfler solo quinto - È ancora in vetta alla Classifica Tony Effe, il rapper che, con l'album Icon, si conferma per la quinta settimana consecutiva al top degli album più venduti secondo le rilevazioni FIMI/Gfk. (ANSA) ...ansa

TONY EFFE in vetta nella Classifica italiana album. MARK KNOPFLER primi tra i formati fisici - Quinta settimana di fila alla numero uno nella Classifica album Top of the Music di FIMI/Gfk per ICON di TONY EFFE.newsic