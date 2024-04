Tiro a volo - Preolimpico Doha 2024 | Diana Bacosi settima nello skeet femminil - pass per India e Svezia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024) La penultima gara del torneo finale di qualificazione olimpica del, in corso a, in Qatar, è stata quella delloe, che ha visto staccare ilnon nominale per Parigiad, mentre le azzurre non sono riuscite ad entrare in finale, anche se l’Italia ha già raggiunto il contingente massimo in questa specialità e non era dunque alla ricerca di carte olimpiche. La vittoria in finale, però, è andata alla cilena Francisca Crovetto Chadid, che aveva già conquistato la carta olimpica, la quale, dopo il 54-54 dei 60 piattelli regolamentari, ha piegato per 4-3 allo shoot-off l’inMaheshwari Chauhan, che invece conquista il posto Nazione per i Giochi. Gradino più basso del ...