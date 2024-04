Tiro a volo | Cassandro in risalita dopo 100 piattelli al Preolimpico di Doha Ma la Finale resta complicata

(Di sabato 27 aprile 2024) Sale di colpi Tammaroalle qualificazioni dello skeet maschile valide per il Torneodi, competizione in fase di svolgimento in quel di(Qatar).un avvio singhiozzante infatti l’azzurro si è reso artefice di due grandi segmenti nella giornata odierna, trovandosi in qualche modo in lizza per unachecomunque complicatissima. Un percorso netto quello dell’azzurro, abile a segnare 25/25 in entrambe le serie, totalizzando 97/100, score però condiviso con altri dodici concorrenti. Rimangono invece nelle retrovie Luigi Lodde e Gabriele Rossetti, entrambi fermi a quota 93/100. Al comando svetta il pakistano Usman Chand, leader con 99/100 insieme al francese Nicolas Lejeuene. Sono invece ben dieci i ...

Si sono aperte a Doha , in Qatar, le ultime gare del Preolimpico 2024 di Tiro a volo : nello skeet femminile, specialità in cui l’Italia ha già ottenuto il contingente massimo di 2 pass per Parigi 2024, si sono disputate le prime due serie delle qualificazioni. dopo 50 piattelli dei 125 complessivi ... Continua a leggere>>

Esito amaro nella prima giornata per l’Italia nell’unica specialità che vede gli azzurri in gara per il pass per Parigi 2024 nel Preolimpico di Tiro a volo in corso a Doha , in Qatar: dopo i primi 50 piattelli delle qualificazioni dello skeet maschile sono nelle retrovie Luigi Lodde (non ... Continua a leggere>>

Scivola leggermente in classifica Diana Bacosi al Torneo Preolimpico di Tiro a volo , rassegna in fase di svolgimento in Qatar, precisamente a Doha , dove lo skeet femminile partecipa solo per la gara tradizionale, forte dei due pass già staccati in precedenza. L’azzurra, nel gruppo di testa nella ... Continua a leggere>>

