Tiro a volo | Bacosi lotta per la Finale dopo 100 piattelli al Preolimpico di Doha

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) Scivola leggermente in classifica Dianaal Torneodi, rassegna in fase di svolgimento in Qatar, precisamente a, dove lo skeet femminile partecipa solo per la gara tradizionale, forte dei due pass già staccati in precedenza. L’azzurra, nel gruppo di testa nella giornata di ieri, ha perso terreno al termine dei 100, fermandosi nel gruppo del quarto posto mettendo a referto 95 colpi su 100. In particolare si è rivelata problematica l’ultima serie, dove l’atleta ha messo a segno 21/25aver fatto bottino pieno in quella precedente. Gravitano con lo stesso totale dianche la finlandese Marjut Heinonen, la cinese Yiting Jiang e l’azera Rigina Meftakhetdinova. Nelle retrovie invece Martina Bartolomei, ...