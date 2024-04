Terzo mandato ai sindaci? No - alla democrazia servono trasparenz - crescita politica e ricambio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 28 aprile 2024)sì o no? Tra pochi mesi ci saranno le elezioni in molti comuni, tra cui Bergamo, e come tutti sappiamo il sindaco uscente, dopo dieci anni di amministrazione, non potrà più ricandidarsi, perché la legge prevede un limite di due mandati di 5 anni per idei grandi comuni e per i presidenti delle regioni. Ma perché il dibattito politico si scalda su questo argomento, che sicuramente sembra non incidere sulla quotidianità dei cittadini? Personalmente ho fatto il sindaco per 15 anni in un comune di 2000 abitanti, ho avuto modo di fare anche ile un’idea me la sono fatta. Il sistema elettorale deiprevede un’elezione diretta: in pratica si vota il candidato sindaco con la lista di consiglieri collegata, lo stesso vale per i presidenti di ...