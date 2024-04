(Di sabato 20 aprile 2024) Il governatore attacca la segretaria: "Le burocrazie romane non possono impedirlo". Poi boccia il nuovo corso del partito sui temi etici: "Ascolti i cattolici"

Giornata di vigilia per la Virtus Bologna in vista del fondamentale big match casalingo contro il Panathinaikos , valevole per il 32° e terzultimo turno della regular season dell’Eurolega 2023-2024 ... (oasport)

L’allenatore del Lecce, Luca Gotti , ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida di campionato contro il Milan Luca Gotti , allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia ... (dailymilan)

“Roma si unisce alla battaglia per la Pari tà di genere. Una sfida che si può vincere solo insieme” , così in una nota Monica Lucarelli , Assessora alla Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari ... (italiasera)

Pd, De Luca sfida la Schlein: "Non rinuncio al terzo mandato" - Il governatore attacca la segretaria: "Le burocrazie romane non possono impedirlo". Poi boccia il nuovo corso del partito sui temi etici: "Ascolti i cattolici" ...ilgiornale

Juventus Primavera, i convocati di Montero per la sfida con l'Atalanta - Paolo Montero, tecnico della Primavera della Juventus, ha reso nota la lista dei convocati per il match di campionato con l'Atalanta, in programma oggi a partire dalle 13:00: I CONVOCATI ...tuttojuve

Festività religiose, De Luca: “Scuole chiuse in Campania anche per il Ramadan” - StampaIn Campania le scuole saranno libere di chiudere per le festività religiose, tra cui anche quella musulmana che celebra la fine del Ramadan: potrebbe succedere a partire dal prossimo anno, 2024/ ...salernonotizie