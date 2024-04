Faicchio al voto il sindaco Lombardi verso il terzo mandato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl prossimo 30 Aprile 2024 asi terrà l’ultimo Consiglio Comunale della seconda legislatura delNinoche si appresta a ufficializzare la sua candidatura per ilalla guida del paese. Un percorso condiviso con tutti, cittadini, dipendenti comunali, consiglieri e giunta comunale. Una dimostrazione di una politica partecipativa e collaborativa che ha saputo affrontare e superare anche momenti difficili come la sfida contro il covid, momenti forti che la comunità diha attraversato con incredibile tenacia e solidarietà. Cinque anni di amministrazione vissuti in piena sinergia e collaborazione dell’intera compagine amministrativa che ha espresso e rinnovato pieno sostegno ale Presidente ...