Giuseppe Riello - terzo mandato alla Camera di Commercio di Verona

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 23 aprile 2024) “Con grande emozione e senso di responsabilità mi trovo qui oggi, di fronte a voi, per accettare per la terza volta l’importante ruolo di presidente delladidi”, sono le prime parole didopo essere stato rieletto. Il consiglio che ha votato perè composto da 25 membri, tra rappresentanti delle associazioni di categoria, liberi professionisti, organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori. La prossima riunione, prevista per il 13 maggio 2024, vedrà l’elezione della nuova giunta, che sarà formata da 7 membri oltre al presidente. L'articolo proviene da Ildenaro.it.