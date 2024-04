Terremoto in Campania - trema la provincia di Napoli all’alba | magnitudo 3 1 con epicentro Vesuvio

Pubblicato il 22 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Terremoto oggi, 22 aprile 2024, in provincia di Reggio Calabria . Dopo la scossa più forte di magnitudo 3.5 registrata poco dopo le 2 a quattro chilometri da Cittanova, in provincia di Reggio Calabria , ne sono seguite altre tre sempre nelle stessa zona. ... Continua a leggere>>

Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata nella notte in provincia di Reggio Calabria . Il sisma, secondo i dati divulgati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), ha avuto ipocentro a 16 chilometri di profondità ed epicentro a quattro chilometri dai comuni di ... Continua a leggere>>

Sisma nella provincia di Trapani , in Sicilia , dove una Scossa di terremoto magnitudo 3.0 ha svegliato i cittadini di diversi paesi della provincia Continua a leggere>>

Arquata ( Ascoli ), 26 aprile 2024 - Terremoto nelle Marche , due scosse in provincia di Ascoli poco dopo le 18. L’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha registrato un sisma di magnitudo 2.1 (alle 18.03) e uno di 2.6 (alle 18.11), entrambi con epicentro ad Arquata del Tronto, uno ... Continua a leggere>>

Firenze , 27 aprile 2024 – Una serie di scosse di Terremoto sono state registrate in provincia di Firenze nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 aprile. Si tratta di uno sciame sismico iniziato alle 0.39, come registra l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Le scosse sono poi andate ... Continua a leggere>>

Un Terremoto di magnitudo 3.0 è avvenuto nella zona di Barberino di Mugello, in provincia di Firenze . Ne dà notizia l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L'ipocentro è stato localizzato a circa 10 km di profondità. Già da alcune ore nella zona si registrano lievi scosse sismiche, la più ... Continua a leggere>>

terremoto CAMPANIA, scossa di magnitudo 3.1 a Vesuvio, tutti i dettagli - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1, si è verificata alle ore 05:55 con epicentro a Vesuvio, in provincia di Napoli. La profondità stimata è stata di circa 0.4 Km. Potete monitorare tutte le ...

Continua a leggere>>

Argentina, Cristina Kirchner attacca l'anarco-capitalista Milei - Prendendo la parola a Quilmes, in provincia di Buenos Aires, per l'inaugurazione di un micro-stadio intitolato al suo defunto marito Nestor Kirchner, la ex Capo di Stato ha criticato, davanti a ...

Continua a leggere>>

terremoto in provincia di Napoli, in Campania, a Vesuvio. Magnitudo 3.1. Ecco qui i dettagli - Il 28 Aprile 2024 ore 05:55 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 e profondità 0.4 km a Vesuvio (NA). Leggi qui per approfondire. Secondo la scala Richter, un evento sismico di m ...

Continua a leggere>>