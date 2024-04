Roma, 20 mar. (Adnkronos) – Il Cdm ha deliberato “la proroga di 12 mesi dello stato di emergenza già dichiarato in conseguenza degli eventi sismici che si sono verificati il giorno 9 marzo 2023 nel territorio dell?intero Comune di Umbertide in provincia di Perugia, della frazione di Sant?Orfeo del ... Continua a leggere>>

terremoto oggi nelle marche, due scosse in provincia di Ascoli - L’Ingv ha registrato un sisma di magnitudo 2.6 e uno di 2.1 entrambi con epicentro ad Arquata del Tronto, uno dei comuni più gravemente colpiti dal terremoto del 2016 ...

Continua a leggere>>

Scossa di terremoto Magnitudo 2.6 a Arquata del Tronto (AP) - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 si è verificata alle ore 18:11:42 del 26 aprile 2024 con epicentro localizzato nei pressi di Arquata del Tronto (AP) nella regione marche. Il sisma si è verifi ...

Continua a leggere>>

Superbonus, richieste bipartisan in Parlamento: detrazioni spalmate in 10-15 anni - Gli emendamenti presentati al decreto sulla maxi agevolazione. Deroghe per altri eventi sismici e per l’alluvione nelle marche ...

Continua a leggere>>