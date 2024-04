Terremoto - scossa di magnitudo 3,5 in provincia di Reggio Calabria

(Di lunedì 22 aprile 2024) Unadidi3.5 è stata registrata nella notte indi. Il sisma, secondo i dati divulgati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), ha avuto ipocentro a 16 chilometri di profondità ed epicentro a quattro chilometri dai comuni di Cittanova e di Molochio. Altre cinque scosse più leggere sono state registrate successivamente, tra le 2.21 e le 3.49 circa, dai sensori dell’Ingv. Non si segnalano danni a persone o cose. Nella notte di sabato 20 aprile altri movimenti tellurici erano stati avvertiti a 4 chilometri da Cittanova alle 4.05, con3.5 il primo e alle 4.17 con2.7 il secondo a una profondità di 14 e 16 chilometri. ???? DATI #RIVISTI #...

