Abu Mazen - Israele a Rafah a giorn - solo Usa lo possono fermare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Il presidente palestinese, Abuha dichiarato chegli Stati Uniti a questo puntol'attacco israeliano a, che costituirebbe "il più grande disastro nella storia del popolo palestinese". "entrerà anei prossimii", ha detto, citato dai media israeliani. "Ci appelliamo agli Stati Uniti d'America perché chiedano adil'operazione a, perché l'America è l'unico Paese in grado di impedire adi commettere questo crimine", ha proseguito Abu, che si trova a Riad, in Arabia Saudita, per il vertice del World Economic Forum (Wef). Il presidente palestinese incontrerà il segretario di Stato Usa ...