Israele - se Hamas rilasciasse gli ostaggi sopravvissuti l’offensiva a Rafah potrà essere fermata

(Di domenica 28 aprile 2024) “L’unico modo per evitare l’ingresso aè raggiungere un accordo sugli”. Lo ha detto a Times of Israel una fonte israeliana secondo cui esiste una forte pressione internazionale affinché l’operazione non abbia luogo. “Nessuno – ha ammesso la fonte – vuole cheentri a”. Secondo la stessa fonte, nella sua contropropostaha fatto “grandi concessioni”, incluso il ritorno dei palestinesi sfollati nel nord della Striscia: una delle principali richieste di. La fazione islamica sarà domani al Cairo e potrebbe dare la sua risposta. Una delegazione disi recherà domani al Cairo, la capitale egiziana, per colloqui che puntano a ottenere un cessate il fuoco, ha detto all’agenzia Reuters un funzionario del movimento islamico. Secondo ...

La parte centrale della Striscia di Gaza è nuovamente sotto attacco da parte dell'aeronautica israeliana, come riporta il canale Al Jazeera del Qatar. L'emittente comunica la ripresa degli attacchi aerei sugli insediamenti di Az-Zawayda e Al-Muharraqa, secondo quanto riferito dai colleghi sul

