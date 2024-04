Sugli imballaggi c’è l’italian job Il commento di Medugno

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 28 aprile 2024) Il 24 aprile la plenaria del Parlamento europeo ha approvato il testo concordato nel Trilogo del 15 marzo scorso del regolamento in materia die rifiuti dio (Ppnw). Lo score finale è stato piuttosto ampio: 476 voti favorevoli, 129 contrari e 24 astensioni. L’ultimo passo, insomma, affinchè il testo legislativo venga adottato dagli Stati membri e, dopo le necessarie traduzioni, venga pubblicato il prossimo autunno. Nel suo intervento al Parlamento, la Commissione si è anche impegnata ad adottare un atto delegato per esentare gli avvolgimenti e le reggette in plastica per pallet dall’ambito di applicazione degli obiettivi di riutilizzo per gliper il trasporto utilizzati tra siti diversi di un operatore economico e tra due operatori economici negli stessi Stati membri. Il testo concordato nel Trilogo è un ...