Sugli imballaggi una vittoria italiana in Europa Cosa cambia

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il dado è tratto. Gli ambasciatori dei 27 Paesi Ue hanno confermato l’accordo raggiunto nel negoziato inter-istituzionale tra Consiglio e Parlamento europeo sulla revisione della direttiva sul packaging e il riuso del packaging. La nuova direttiva, sbloccata lo scorso 4 marzo dopo mesi di negoziati, affronta l’aumento dei rifiuti dio, armonizzando al tempo stesso il mercato interno e promuovendo l’economia circolare. Una notizia accolta con favore dal governo italiano, che in queste settimane si è battuto per ottenere un accordo il più favorevole possibile per l’industriadell’o, già alle prese con l’aumento dei costi energetici. “Si tratta dell’ultimo passo”, ha fatto sapere Palazzo Chigi. “L’Italia ha svolto un ruolo cruciale fornendo un contributo di primo piano affinché si trovasse il giusto equilibrio ...