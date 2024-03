“A Bruxelles c’è un’Italia che non si arrende” | Meloni incassa il successo sugli imballaggi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 15 marzo 2024) Apassa la linea italiana sul regolamentoe sulla relativa direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. I due testi sono stati approvati dai 27 Stati membri nel Coreper, il Comitato dei rappresentanti permanenti aggiunti presso l’Unione europea composto dagli ambasciatori. Si tratta dell’ultimo passo per l’adozione definitiva dopo i negoziati con il Parlamento europeo, che poi formalizzerà la decisione così come i ministri dei Ventisette. “I risultati raggiunti – si legge in una nota di Palazzo Chigi – sono il frutto di uno sforzo corale di tutti gli attori del sistema Italia“.: “Abbiamo dimostrato dimostrato che oggi ac’èche non si” “Abbiamo dimostrato che oggi a– ha ...