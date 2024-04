Via libera finale del Pe alle norme sugli imballaggi

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Viadell'Eurocameranuove regole. Il testo è stato approvato con 476 voti favorevoli, 129 contrari e 24 astensioni. Il testo è atteso ora al Consiglio Ue per ratifica definitiva.

Le direttive per la nuova governance economica dell’Europa sono state approvate con 359 voti favorevoli, 166 contrari e 61 astensioni (ilsole24ore)

Roma-Bayer Leverkusen, parte oggi pomeriggio la vendita libera dei biglietti - Alle 15 terminerà la fase di prelazione per i titolari dell'Abbonamento Coppe, dopodiché i biglietti restanti per la semifinale di Europa League saranno disponibili a tutti ...ilromanista.eu

Primo via libera per il premierato, quali sono i prossimi passi e quando sarà approvata la riforma - La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato il ddl Casellati, che introduce il premierato, cioè l'elezione diretta del presidente del ...fanpage