Beatrice di York - morto per overdose l' ex fidanzato della principessa | Paolo Liuzzo trovato senza vita in una stanza di un hotel a Miami

“L’indagine si è basata su una morte per overdose “. Lo ha reso noto la polizia di Miami quanto al decesso di Paolo Liuzzo , 43 anni, ex fidanzato di Beatrice di York che, stando ai tabloid britannici, starebbe soffrendo molto. La principessa ha frequentato Liuzzo per un anno, dal 2005 al 2006. Un ... Continua a leggere>>

Paolo Liuzzo, ex-fidanzato della Principessa beatrice, muore in circostanze tragiche all’età di 41 anni - Paolo Liuzzo, noto per essere stato il primo fidanzato della Principessa beatrice d'Inghilterra, è morto in circostanze tragiche all'età di 41 anni. The post Paolo Liuzzo, ex-fidanzato della Principes ...

