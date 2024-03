San Benedetto | Franco Mazza e Marcella Angellotti morti a poche ore di distanza dopo una vita insieme

SAN Benedetto Prosegue la fuga dei medici dal Pronto soccorso , mentre è in fase di riorganizzazione il reparto di Allergologia che sarà allestito presso il poliambulatorio di via... (corriereadriatico)

SAN Benedetto Giornata da incubo quella di lunedì per quanto riguarda il traffico di San Benedetto . L?intervento La mattinata è iniziata con una Fuga di gas, per... (corriereadriatico)

COMUNE DI AVEZZANO SPENDE 700MILA EURO PER LA MANUTENZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI - AVEZZANO- Continuano i lavori sulle strade della città. L’amministrazione comunale farà scattare, infatti, subito dopo Pasqua importanti cantieri: quasi 700 mila euro con cui sindaco e giunta voglio ...abruzzoweb

EDICOLA EMIGRAZIONE / AZIENDE, ITALTEL CRESCE IN EUROPA E SUD AMERICA - Roma, 26 mar – “È un buon momento per Italtel” : lo dice in una intervista al Corriere della Sera Benedetto Di Salvo, amministratore delegato della multinazionale italiana fondata nel 1921, “giunta a ...9colonne

Simone Vagnozzi a San Benedetto, si racconta - Yannick Sinner è diventato il tennista italiano più vittorioso dell'era Open. Il suo allenatore, l'ascolano Simone Vagnozzi, spiega la passione per il suo mestiere e le tappe chiave del suo percorso d ...rainews