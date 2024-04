Sinner contro Kotov - precedenti e possibili prossimi avversari al Masters 1000 di Madrid

(Di domenica 28 aprile 2024) Roma, 28 aprile 2024 – Dopo la netta vittoria nel derby con Lorenzo Sonego, Janniktornerà in campo questa sera per affrontare Pavelnel terzo turno dell’ATPdi. Il numero uno d’Italia ha superato facilmente il roundl’amico e compagno di Coop Davis mostrando uno stato di forma ottimale e la capacità di poter giocare un tennis di altissimo livello anche sulla terra rossa dopo la già convincente prova offerta sul mattone tritato di Montecarlo, dove l’avventura si era conclusa in semifinaleStefanos Tsitsipas dopo una decisione errata dell’ giudice di linea che ha condizionato il terzo set., il volo dell’amico geniale. Derby con Sonego senza storia. L’abbraccio degli eroi di Davis Quello di ...

Sarà Pavel Kotov il prossimo avversario di Jannik Sinner nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Il russo , dopo un match che ha superato le tre ore e 15 minuti di durata, ha sconfitto l’australiano Jordan Thompson per 5-7 6-4 7-5 con annesso annullamento di due match point sul 5-4 in favore ... Continua a leggere>>

Quando e a che ora si gioca la sfida Sinner-Kotov? Ecco Programma e orario della partita , valida per il terzo turno del Masters 1000 di Madrid 2024. Il tennista azzurro, accreditato della prima testa di serie, ha debuttato con un netto successo in due set ai danni del connazionale Sonego e ora ... Continua a leggere>>

Jannik Sinner sta per tornare in campo all'Atp Masters 1000 di Madrid . Lunedì 29 aprile il campione azzurro, numero 2 del ranking Atp, affronterà Pavel Kotov, numero 72 del mondo che nei turni precedenti si è imposto autorevolmente su Ramos Vinolas e Jordan Thompson. Sinner, che dovrà fare... Continua a leggere>>

Lunedì per sinner c’è kotov, il russo “indigesto” agli azzurri - E’ Pavel kotov l’avversario di terzo turno - lunedì - per Jannik sinner al “Mutua Madrid Open”: tra i due non ci sono precedenti. L’altoatesino è solo il terzo top ten che affronta in carriera: il ...

Continua a leggere>>

Pagina 1 | sinner-kotov a Madrid: quando gioca, orario e dove vedere in tv la sfida del terzo turno - Il tennista numero due al mondo affronta il russo alla "Caja Magica" dopo aver battuto Sonego 6-0, 6-3 nel derby azzurro. Leggi i dettagli ...

Continua a leggere>>

Personaggi: vai alla sezione - Dalla scelta di non lasciare la Russia all'allenatore scomparso a 29 anni, tutto sul russo n. 72 al mondo che sfiderà Jannik al terzo turno ...

Continua a leggere>>