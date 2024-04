ATP Madrid - cade anche Dimitrov contro Mensik Bene Shelton e Ruu - Kotov e Khachanov per Sinner e Cobolli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-JARRY (5° match dalle 11) LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SONEGO 40-30 Doppio fallo (3°). 40-15 Altro grandissimo dritto, rapido e veloce del russo che gli dà il punto. 30-15 Cambia il ritmo con il rovescio Arnaldi, non ci casca ... Continua a leggere>>

Jannik Sinner si presentava da testa di serie n.1 al Masters1000 di Madrid nel suo esordio del torneo spagnolo. Una gradita novità, frutto della defezione di Novak Djokovic, in un torneo particolare nel quale l’altoatesino si era detto non essere al top. I carichi di lavoro a cui si era sottoposto ... Continua a leggere>>

A poche ore dall’esordio nell’ATP Masters 1000 di Madrid , Jannik Sinner è già certo di restare in vetta alla Race ATP anche a fine torneo: l’azzurro è a quota 4300, con 1650 punti di margine sul più immediato inseguitore, il russo Daniil Medvedev, secondo con 2650. In caso di successo in Spagna, ... Continua a leggere>>

Nella giornata di domani Jannik Sinner farà il proprio esordio nel Masters1000 di Madrid. L’altoatesino (n.2 del mondo) per la prima volta in carriera si presenta in un torneo della categoria 1000 da n.1 del seeding, Cosa che tra l’altro non era mai accaduta per nessun tennista del Bel Paese. Ci ...

Continua a leggere>>