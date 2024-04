Quando e a che ora si gioca Sinner-Kotov? Programma e orario della partita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 aprile 2024)e a che ora sila sfida? Ecco, valida per il terzo turno del Masters 1000 di Madrid 2024. Il tennista azzurro, accreditatoprima testa di serie, ha debuttato con un netto successo in due set ai danni del connazionale Sonego e ora torna in campo per staccare il pass per gli ottavi. Non si preannuncia particolarmente impegnativo il match contro il russo, avversario sì ostico ma che non ha nella terra battuta la sua superficie prediletta ed ha già faticato per approdare al terzo turno. Ha infatti piegato Ramos ed ha poi impiegato oltre tre ore per superare l’australiano Thompson. Tra i due non ci sono precedenti, ma Jannik scenderà in campo nettamente ...