Chi è Pavel Kotov - il prossimo avversario di Jannik Sinner | il russo arriva da una battaglia

(Di sabato 27 aprile 2024) Saràildinel terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Il, dopo un match che ha superato le tre ore e 15 minuti di durata, ha sconfitto l’australiano Jordan Thompson per 5-7 6-4 7-5 con annesso annullamento di due match point sul 5-4 in favore dell’aussie nel terzo set. Classe 1998, nativo di Mosca,si è distinto nel 2024 per aver vinto il proprio primo match a livello Slam in carriera, contro il francese Arthur Rinderknech agli Australian Open. Ha poi perso contro Flavio Cobolli al turno successivo. In precedenza, nel finale di 2023, aveva raggiunto la finale a Stoccolma, perdendo contro il più iconico dei francesi ad oggi sul circuito, Gael Monfils. Il tutto partendo dalle qualificazioni e ...