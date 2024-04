Si ubriaca alla fiera dei vini e aggredisce un prete | arrestata

Un nuovo appuntamento per gli appassionati di collezionismo è in programma domenica in piazza Cavour. Gli appassionati, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica, avranno l’occasione di trascorrere una giornata gratuita e ricca di eventi, per riassaporare e riscoprire la magia del ... Continua a leggere>>

Rientriamo da Verona con un'idea ben chiara: è finita l'epoca della feroce contrapposizione tra vino naturale e convenzionale. E ne è nata una nuova: la spacca tura tra vino tradizionale e dealcolato . Mai come in quest'edizione del Vinitaly si è avuta la netta percezione che il nemico fosse esterno

L'appuntamento con Vinitaly torna il 14 aprile a Verona, in Fiera, per l'edizione numero 56. Ma già prima, dal 12, Vinitaly and the City è la festa che coinvolge l'intera città per quattro giorni, dalla mattina alla sera, con masterclass e musica, dibattiti e grand tour del patrimonio monumentale

