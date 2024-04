Vinitaly 2024 | pochi giorni all’apertura della fiera internazionale del vino più importante al mondo

Bruxelles (Belgio), 20 marzo 2024 – Oltre 4.300 cantine già confermate e milleduecento top buyer internazionali selezionati e ospitati da Veronafiere, in aumento del 20 per cento rispetto all’anno ... (ilrestodelcarlino)

Verona, 30 marzo 2024 – È iniziato il conto alla rovescia per Vinitaly 2024 , un viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane vinicole con 80 degustazioni in quattri giorni. La 56esima edizione ... (ilrestodelcarlino)

Vino, Santa Tresa a Vinitaly con novità “Siccàri” e seconda annata “O” - Milano, 9 apr. (askanews) – La Cantina Santa Tresa di Vittoria (Ragusa) porta a Vinitaly (Padiglione 2, stand B 15) una nuova, interessante, etichetta che nasce da uve in appassimento. Si chiama “Sicc ...askanews

Consorzio Montecucco a Vinitaly con il Sangiovese Docg ma non solo - Milano, 9 apr. (askanews) – I vini del Montecucco (Grosseto) tornano a Vinitaly, in programma dal 14 al 17 aprile a Veronafiere, dove accoglierà operatori, giornalisti e wine lover nazionali ed intern ...askanews

Successo per “La Prima del Valtènesi” e preparativi per Vinitaly - Successo per La Prima del Valtènesi e preparativi per Vinitaly: vino rosa in primo piano. Valtènesi, da domenica 14 a Vinitaly.gardanotizie