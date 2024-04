Scudetto Roma - Elena Linari | La festa la vogliamo fare con LUI

La Juventus crolla in casa contro l’Inter e ora è ufficiale: la Roma Femminile per il secondo anno consecutivo è Campione d’Italia. La formazione bianconera aveva bisogno di una vittoria per rinviare perlomeno fino al prossimo 1 maggio l’ufficialità, ma questa sera è arrivato un altro ko ...

La corsa alla Champions League delL’Atalanta assume un obiettivo più chiaro: la Roma. Con la vittoria del Bologna sul campo dei giallorossi nel posticipo del lunedì, la Dea è tornata a -1 dal quinto posto che vale la qualificazione nella massima competizione europea, a parità di partite. Sono 54 i ...

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 22 aprile, è la giornata in cui l’Inter potrebbe conquistare lo scudetto della seconda stella e naturalmente il Milan farà di tutto per impedirlo in un derby che potrebbe essere l’ultimo di Pioli sulla panchina rossonera. All’Olimpico tra Roma e ...

La clamorosa vittoria della Roma contro il Lecce Il più incredibile dei risultati; una possibile, imprevedibile e, sino a pochi mesi prima, insperata impresa calcistica viene gettata al vento quando nessuno lo avrebbe immaginato. Questo è Roma – Lecce del 20 aprile 1986. Pensare che il campionato ...

