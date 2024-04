Calcio femminile - Juventus vittoriosa contro il Sassuolo Rom - festa Scudetto rimandata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024)del Tricolore rinviata per la Roma nel campionato di Serie A di. Giornata di Poulein questo sabato 20 aprile e le possibilità per la formazione allenata da Alessandra Spugna c’erano per conquistare il titolo nazionale. A Firenze le capitoline potevano far calare il sipario, disputando una sorta di antipasto della Finale della Coppa Italia Frecciarossa, in programma venerdì 24 maggio al ‘Dino Manuzzi’ di Cesenala Fiorentina. Sarebbe servito un successo esterno alle giallorosse per far essere certe del trionfo, ma le cose sono andate diversamente. Pari a reti bianche sul rettangolo verde toscano e quindi bisognerà attendere per stappare lo champagne. Laè riuscita a ritardare il tutto, grazie all’affermazione per 2-1 ...