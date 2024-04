Pronostici di oggi 22 aprile - Monday Night con il derby Milan-Inter per lo scudett - Roma-Bologna e la Liga

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di lunedì 22 aprile 2024) Eccoci dunque al riepilogo deidi22, è la giornata in cui l’potrebbe conquistare loo della seconda stella e naturalmente ilfarà di tutto per impedirlo in unche potrebbe essere l’ultimo di Pioli sulla panchina rossonera. All’Olimpico trasi gioca per il quarto posto InfoBetting: Scommesse Sportive e