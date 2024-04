Schlein-Conte è scontro La leader Pd a Bari | «Così aiuta la destra Far saltare le primarie  è una sberla alle persone perbene»

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di venerdì 5 aprile 2024) «Noi sempre per l’unità, altri l’hanno rotta» Il comizio della segretaria Pd in piazza Umberto per sostenere Vito LecceseIl comizio in piazza Umberto era stato programmato per sostenere Leccese in vista delle primarie del 7 aprile con Michele Laforgia, ormai cancellateIl comizio in piazza Umberto era stato programmato per sostenere Leccese in vista delle primarie del 7 aprile con Michele Laforgia, ormai cancellate