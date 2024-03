Veneto | è scontro aperto nel centrodestra | dopo Bassano il conflitto fratricida arriva a Chioggia e Vittorio Veneto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024)del Grappa, dove la Lega ha scaricato la sua sindaca per andare contro Fratelli d’Italia, ilinterno alsi espande coinvolgendo anche. Anche ail Carroccio rompe con Fratelli d’Italia, dove il sindaco Mauro Armelao ha comunicato di aver sciolto l’intesa politica con la segreteria di Fdi, ma di essere convinto di avere i numeri per governare. A, invece, è Forza Italia a spaccare il fronte delappoggiando la candidatura dell’ex vicesindaco, Gianluca Posocco (ex Lega), in coalizione con la lista guidata ...