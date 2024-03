Basilicata | scontro Floris-Calenda “Ma come fa a passare a destra?” “E Conte che ha governato con Salvini? Non lo dice perché lei è di sinistra”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Botta e risposta concitato a Dimartedì (La7) tra il leader di Azione Carloe Giovannisulla spaccatura del campo largo ine sul sostegno del partito die di Italia Viva al presidente uscente Vito Bardi, candidato di centroincalza il senatore di Azione sul suo passaggio a, masi difende: “La coalizione di centroha messo il veto su Azione. Non ci dovevamo presentare? Noi sosteniamo un generale della Guardia di Finanza con 4 lauree, moderato, liberale, europeista, una persona perbene e capace. Dall’altro lato io non so cosa c’è”.ricorda che Bardi è sostenuto da Fratelli d’Italia, cioè da ex missini, da Forza Italia, ovvero da ex ...